Mimmo Lucano verso un sì alla candidatura per le prossime regionali a sostegno di Luigi de Magistris, “Giovedì rivedrò de Magistris a Reggio Calabria e definiremo nei dettagli il mio impegno elettorale”, così Lucano ex sindaco del modello Riace risponde al Manifesto.

Una delle ipotesi è che l’ex sindaco di Riace si candidi come capolista in tutte e tre le circoscrizioni.