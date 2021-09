Dopo che l’ex governatore Mario Oliverio ha rotto gli indugi in merito alla sua discesa in campo come candidato alla presidenza della Regione Calabria, si posiziona ufficialmente con la lista “Oliverio Presidente per la Calabria”, come una vera e propria spina nel fianco del centrosinistra calabrese.

E lo fa con candidati alla carica di consigliere regionale con alcuni dei suoi fedelissimi, tra questi nella Circoscrizione Sud quella che riguarda la provincia di Reggio Calabria c’è Francesco D’Agostino ex vicepresidente del consiglio regionale nella legislatura dove il governatore era appunto Mario Oliverio. L’imprenditore di Cittanova che nelle scorse elezioni del 26 gennaio 2020 fu vittima di un veto da parte di quel Pippo Callipo che da candidato governatore, voleva una sorta di rivoluzione della politica, ma poi votò quell’inopportuna norma sui vitalizi dei consiglieri regionali poi fortunatamente ritirata, dopo tante polemiche e insieme a quella norma si ritirò anche lui, divenendo un desaparecido, dimettendosi finanche da consigliere regionale (sic!).

Francesco D’Agostino adesso si ricandida e lo fa come si suol dire “a testa alta” dopo che, coinvolto in una vicenda giudiziaria ne uscì pulitissimo tant’è che la stessa procura nemmeno si appellò al provvedimento assolutivo.

Francesco D’Agostino è l’uomo forte della Circoscrizione reggina, una punta di diamante nel panorama politico del reggino, ma soprattutto desideroso di una forte rivincita politica.

