Reggio Calabria, Grave incidente stradale in via Campanella. In prognosi riservata un uomo di 56 anni

Un grave incidente stradale si è verificato nella prima mattinata odierna poco prima delle 8,00. Per cause in corso di accertamento da parte della Polizia Locale un’autovettura condotta da una signora ottantenne è entrata in collisione con una motociclo. La violenza dello scontro, avvenuto all’incrocio di via Campanella con via Castello, ha causato gravi lesioni al centauro, un uomo di 56 anni, che è stato soccorso e trasportato al G.O.M.. Ivi i sanitari, attesa la complessità del quadro clinico, hanno riservato la prognosi.

La conducente dell’autovettura ancora sotto shock è stata audita dagli agenti della Polizia Locale immediatamente intervenuti. Alla stessa, attesa la condotta di guida non regolamentare emersa, sono state comminate le relative sanzioni amministrative mentre la patente di guida è stata immediatamente ritirata ai fini della sospensione. Dell’occorso è stato immediato informato il magistrato di turno.

I veicoli coinvolti nel sinistro sono stati sottoposti a sequestro a disposizione dell’autorità giudiziaria.