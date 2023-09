ReggioTV, aggredito il collega Cesare Minniti

A lui il supporto del Direttore Responsabile Eduardo Lamberti-Castronuovo e di tutta la redazione.

Il mestiere del giornalista diventa ogni giorno più rischioso, nei teatri di guerra come tra le vie della propria città. Le minacce e gli avvertimenti, a tutte le latitudini, sono all’ordine del giorno e a volte scaturiscono in atti violenti più o meno gravi. Per questo, svolgere il lavoro con professionalità e in piena libertà diventa sempre più complicato.

Reggio Calabria, in questo senso, purtroppo non fa eccezione. Anche una semplice videoripresa, parte essenziale del lavoro di un reporter, può diventare un problema. Di esempi ne abbiamo tanti, anche illustri. Essere un rappresentante del Quarto potere, il cane da guardia della democrazia, in una situazione del genere, in una società sempre più imbastardita, è divenuto pericoloso.

Ne sa qualcosa il nostro collega Cesare Minniti, suo malgrado aggredito nell’esercizio della sua professione, colpevole di voler riprendere con la sua telecamera ciò che, secondo qualcuno, non si doveva. A lui va la vicinanza e il supporto del Direttore Responsabile Eduardo Lamberti-Castronuovo nonché quello di tutta la redazione di ReggioTV, testata che lotterà sempre affinché il diritto a svolgere il mestiere del giornalista non venga calpestato dall’arroganza di chi vorrebbe mettere il bavaglio all’informazione.