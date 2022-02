La polizia locale di Reggio Calabria in tre distinte attività ha denunciato all’autorità giudiziaria 4 persone. In particolare un soggetto che nel mese di dicembre aveva minacciato ed oltraggiato un operatore di polizia municipale a tempo determinato a seguito di un verbale per divieto di sosta, per poi dileguarsi, è stato un compiutamente identificato, rintracciato e denunciato all’autorità giudiziaria per minaccia, oltraggio e rifiuto di generalità. Analoga sorte per due cittadini che dopo aver causato un incidente stradale con feriti in pieno centro si erano dileguati senza fermarsi e prestare soccorso. Attraverso un certosino lavoro sulle camere di videosorveglianza e grazie ad alcuni riscontri acquisiti dalla parte offesa si è data un’identità ai due giovani appena maggiorenni. Il conducente dell’autovettura è risultato privo di patente. Da ultimo, a seguito di mirati controlli mirati alla tutela dei beni patrimoniali dell’Ente, una donna è stata deferita per occupazione abusiva di un bene comunale.