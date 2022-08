Reggio Calabria, le volanti della Polizia arrestano un soggetto per furto ai danni di un’anziana signora L’uomo, mentre si trovava a bordo di un autobus adibito al trasporto pubblico in città, approfittando di una fermata di servizio in prossimità del Ponte Calopinace, con un rapido gesto ha sottratto il portafoglio dalla borsa della vittima per poi darsi alla fuga a piedi per le vie circostanti