Durante la mattinata odierna la Polizia Locale di Reggio Calabria, a seguito di mirato servizio ha individuato e fermato una guida turistica abusiva intenta a prestare la propria attività in Cattedrale. A seguito degli approfondimenti investigativi, si riscontrava che la donna, che accompagnava un gruppo cospicuo di turisti, stava espletando la propria attività senza essere iscritta nel prescritto registro nazionale. All’esito di quanto accertato alla stessa è stata combinata una sanzione pecuniaria di 4.000 euro.

Detti servizi continueranno anche nei prossimi giorni al fine di combattere un fenomeno la cui espansione è direttamente proporzionale alla presenza di turisti in città .

A tal proposito si rammenta che la normativa in materia, novellata a dicembre 2023, prescrive per l’esercizio dell’attività guida turistica l’iscrizione ad un apposito albo nazionale al quale si accede dopo severe verifiche sulle competenze possedute.

La legge assegna la vigilanza in materia ai comuni che la devono esercitare tramite la Polizia locale. Sanzioni pesanti sono previste anche ai gestori dei luoghi di interesse artistico, museale e monumentale che agevolano l’esercizio abusivo della professione.

La Polizia Locale di Reggio Calabria implementerà ogni azione atta al rispetto della normativa vigente a tutela della libera concorrenza e dei visitatori della città.