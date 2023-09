Reggina 1914, un gruppo energetico milanese pronta a partecipare al bando di acquisto degli amaranto?

Si stanno per delineare in nuovi acquirenti della reggina per ripartire dalla serie D

Si tratta di un gruppo energetico milanese leader nella energia da fonte rinnovabili con sede nella Lombardia. Una società in grande sviluppo in Italia per lo sviluppo delle comunità energetiche il nuovo business del futuro. Sono tutte indiscrezioni, che saranno rese pubbliche l’8 settembre dai sindaci della città di Reggio Calabria e da quello della città metropolitana.