Di Robin Hood

Con il completamento del management che guiderà la reggina per i prossimi anni, gli amaranto si apprestano ad iniziare la stagione calcistica del dopo Gallo. Cerchiamo di capire cosa è successo negli ultimi giorni in casa della reggina. Il rientro di Gabriele Martino non era ben visto da Massimo Taibi, per la cronaca va detto che a portare Martino a Lamezia Terme era stato proprio Massimo Taibi. Per amor della verita’ anche Andrea Giani , nuovo direttore della Fc Lamezia Terme fa parte della scelta dell’ex portierone . Dunque sul piano tecnico Saladini si fida di Taibi, la scelta Martino da quale logica è dettata? Nei prossimi giorni a Reggio Calabria tutto uscirà fuori. Intanto per capire chi comanda nell’area tecnica bisogna attendere la nomina dell’allenatore, Stellone o Aglietti , se sarà riconfermato Stellone la vittoria è di Taibi se passa Aglietti , vince Martino. In ogni caso la linea iniziale ondivaga del presidente Cardona e del patron Saladini sulle scelte tecniche non è passata inosservata agli osservatori di calcio. L’intervento della curva sud un messaggio chiaro a Saladini.