«Condanniamo con forza qualsiasi gesto frutto di prevaricazione e di violenza che possa danneggiare la nostra Comunità, la sua dignità, il suo lavoro onesto e la sua immagine». È quanto affermato dal Sindaco di Cittanova, avv. Domenico Antico, a seguito della rapina che, lo scorso sabato sera, ha interessato una tabaccheria del centro cittadino.

«Ci siamo anzi tutto accertati dello stato di salute del tabaccaio e della collaboratrice presente in negozio al momento della rapina – ha sottolineato il Primo Cittadino – preoccupati dall’accaduto. A loro e alle rispettive famiglie rivolgo la vicinanza e la solidarietà mia, dell’Amministrazione e dell’intero Consiglio comunale. Vogliamo costruire un paese più sicuro, giusto e aperto alle opportunità di crescita e condivisione. A Cittanova non c’è spazio per valori differenti dalla legalità e della cooperazione. L’auspicio è che al più presto le Forze dell’Ordine, a cui rivolgiamo un ringraziamento per il lavoro quotidiano e prezioso svolto, facciano luce sull’accaduto».