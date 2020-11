La scrivente Organizzazione Sindacale, facendo seguito alla comunicazione di stato di agitazione dei lavoratori dell’impresa di Pulizie S.G.S., in servizio presso l’Ospedale di Polistena,

FA PRESENTE

Di aver tenuto in data odierna una riunione con la parte datoriale S.G.S., giusta convocazione prot. n. 367 del 16/11/2020, per tentare di affrontare e trovare una possibile soluzione nell’utilizzo delle ore disponibili, in maniera strutturale, con incremento dell’orario settimanale alle lavoratrici e lavoratori in servizio presso l’Ospedale di Polistena;

che dopo circa tre ore di confronto e di valutazione reale sulla quantificazione delle ore disponibili, si è riusciti a chiudere positivamente la trattativa concordando un aumento delle ore settimanali di ore 3,20 a tutti i dipendenti in servizio presso l’ospedale di Polistena, con esclusione di quelli che si trovano già con orario settimanale a tempo pieno.

Inoltre, si è concordato l’utilizzo di eventuale ulteriore lavoro straordinario, nel rispetto dei principi di equità e rotazione fra tutto il personale che si renderà disponibile a svolgere lavoro aggiuntivo in regime di straordinario.

Infine, si è stabilito che l’accordo avrà decorrenza dal 01 dicembre 2020.