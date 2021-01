Ragainerba: “orgogliosi di essere presenti al grande spettacolo della musica indipendente Rainbow Free Day”

Di Sigrifido Parrello

PALMI (RC) – I Ragainerba, storica band calabrese di Palmi che da oltre 20 anni rappresenta un punto di riferimento per la valorizzazione del territorio attraverso la musica, presenteranno in occasione del grande spettacolo degli indipendenti Rainbow Free Day il loro ultimo pezzo “Il giusto modo per sognare”.

L’iniziativa fortemente sostenuta dalle Etichette Calabria Sona e ItalySona, è considerata un’opportunità nata per dare visibilità alle produzioni indipendenti che danno vita alla musica e al mondo dello spettacolo in Italia.

All’iniziativa hanno aderito moltissimi operatori del mondo dello spettacolo tra cui la Siae e Rai Radio Live. Madrina della manifestazione sarà Tosca.

Il brano sarà presentato venerdi 22 Gennaio alle ore 15:00 e l’evento avrà luogo sulla piattaforma rainbowfreeday.com e sui social collegati dal 15 al 30 Gennaio.

In attesa dell’anteprima la band invita tutti ad iscriversi al canale YOUTUBE.