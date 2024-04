La Radiologia diretta dal dott. Cordopatri è una struttura d’eccellenza in Calabria, grazie al sacrificio dei medici e paramedici che ci lavorano. Cerchiamo di capire, le ragioni per le quali i radiologi che ci lavorano sono sotto pressione da strutture pubbliche e private.

C’è un giovane medico, esperto in tac coronarie, richiesto con forza da un altro ospedale pubblico, venendogli incontro a varie esigenze dei lavoratori a iniziare dall’intramoenia e le prestazioni aggiuntive per le notti che a Reggio Calabria sono bandite.

Un altro medico a settembre va in pensione. Un’altra radiologa è richiestissima da una nota clinica calabrese. Dei medici cubani, sappiamo tutto. Una lavora a Locri, l’altro è stato spostato a Gioia Tauro. Una situazione gravissima che va sistemata adesso per non avere brutte sorprese tra qualche mese.

Immaginate cosa significherebbe una tale situazione, disastrosa per la radiologia di Polistena e non solo, per i cittadini di tutta città metropolitana?

Intanto il 4 maggio il sindaco di Polistena in concerto con il nostro giornale ha promosso una grande manifestazione a difesa dell’Ospedale “Santa Maria degli Ungheresi”, dove aderiranno la stragrande maggioranza delle associazioni della Piana di Gioia Tauro per difendere lo Spoke di Polistena.