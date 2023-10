“L’acqua è un diritto fondamentale, e l’amministrazione comunale ha il dovere di garantire a ciascuno di noi l’accesso a un’acqua pulita e sicura”, così i cinque consiglieri comunali di minoranza, Scionti, Ferraro, Marafioti, Lazzaro e Prestileo iniziano la loro battaglia per avviare un’azione legale nei confronti dell’Amministrazione Comunale. E per questo motivo che il 5 novembre p.v. dalle ore 12 inizieranno una raccolta firme con un gazebo situato a Piazza Italia.

Intanto hanno redatto il modulo per il rimborso del canone idrico che troverete in allegato cliccando sotto:

Modulo rimborso acqua