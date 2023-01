Tutto inizia con Stellar Crysis nel 1993: il primo browser game multiplayer progettato da Sylvan W. Clebsch che, se ha riscosso poca popolarità, è solo per la diffusione parziale di internet nei primi ‘90. Il primo vero successo è stato quello del 1997: sul web inizia a impazzare Hattrick, gioco manageriale di calcio che metteva in competizione utenti da tutto il mondo senza la necessità di scaricare alcun programma. Perché questa è stata, ed è la vera rivoluzione nata ormai più di trent’anni fa: tutto è completamente gratuito.

Basati principalmente su tecnologie lato client, i browser games non necessitano di alcuna installazione o download. In altre parole, possono essere utilizzati semplicemente utilizzando il proprio browser di navigazione online (Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari): per questo vengono definiti genericamente anche con il termine online games. In alcuni casi sono necessari soltanto dei plugin aggiuntivi come applet Java, Adobe Flash, Adobe Shockwave. La facilità di fruizione rappresenta quindi il vantaggio principale di questo tipo di passatempo presente sul web. E la sua diffusione è sempre più ampia.

Il successo dei browser games sta nel fatto che nonostante la mancanza di installazione, gli utenti possono controllare l’evoluzione del gioco da una qualsiasi postazione Internet, pur non disponendo del proprio PC. Il giocatore occasionale può quindi avviare una sessione di gioco e terminarla, gli appassionati possono salvarla e riprendere esattamente da dove hanno lasciato, nonostante il device sia diverso.

Ma qual è la tecnologia che si nasconde dietro ai browser games? Domanda a trabocchetto considerando che, per quanto anticipato all’inizio, questi passatempi online possono escludere qualsiasi plugin aggiuntivo e aver bisogno solo di un browser di navigazione. La tecnologia base esiste, quella aggiuntiva è facoltativa. Quelli che non hanno bisogno di ulteriori plugin utilizzano solo il linguaggio Javascript, mentre per i browser games che richiedono l’installazione dei plugin, tra i più comuni troviamo Java, Macromedia Shockwave o Macromedia Flash Player. Altri potrebbero aver bisogno di Unity, motore grafico utilizzato anche per la progettazione di videogiochi. Ma quando parliamo di browser game e plugin non parliamo solo di semplici giochi di carte o social game multiplayer che in passato venivano realizzati utilizzando Flash. Grazie agli enormi miglioramenti delle prestazioni nella tecnologia tipo just-in-time JavaScript e grazie alle nuove API, i giochi vengono eseguiti nel browser (o su dispositivi basati su HTML5) senza scendere a compromessi. Nel complesso, lato degli sviluppatori, questi ultimi vengono progettati con linguaggi di programmazione tipo Full Screen API, Gamepad API, HTML, CSS, HTM audio, IndexedDB, Pointer Lock API, SVG, Typed Arrays, Web Audio API, WebGL, WebRTC, WebSockets, Web Workers, XMLHttpRequest, File API e ovviamente JavaScript.

Ma il mondo dei browser games non poteva che fagocitare anche il mondo dei casinò. O forse è stato il mondo dei casinò ad appropriarsi delle nuove tecnologie. Tipico esempio è quello delle slot machine online, fruibili in tempo reale senza la necessità di alcun download. In questo risiede il loro successo. Le slot machine online sono reperibili sulle piattaforme a tema dei principali operatori di settore usando uno dei tanti bonus casino alla registrazione ricevuti in qualità di nuovi iscritti. Un trial con cui rendersi conto dell’evoluzione tecnologica che si nasconde dietro a questa particolare tipologia di giochi online.

Strategia, gestionali e manageriali, fantasy RPG (Role Play Game), FPS (First Person Shooter), sport, multiplayer, carte e slot. La platea di browser games è sterminata e l’offerta ludica punta a crescere di giorno in giorno per la felicità degli appassionati. Tra quelli piú famosi in circolazione ci sono i vari Forge of Empires, dovrai far progredire il tuo villaggio attraverso le diverse epoche, Elvenar, il cui scopo è quello di costruire la propria città elfica o umana, Kopanito All-Stars Soccer Lite, versione browser game di calcio con funzionalità minime, Agar, dove si gioca per creare una cellula di dimensioni sempre più grandi e divorare quelle degli altri giocatori. Sul versante tradizionale, ecco invece la classifica dei The Game Awards 2022 con i migliori titoli dell’anno.

L’ascesa dei browser game è sotto gli occhi di tutti. Gratuiti, adatti anche alle configurazioni hardware più datate e in grado di soddisfare i gusti di tutti i giocatori: appassionati e occasionali. Molto spesso le regole si imparano in una decina di minuti. E chi non si accontenta della versione base, può sempre accedere, con pochi centesimi, a quella premium a pagamento e avere ulteriore feature per moltiplicare il divertimento. Quello dei browser games è un fenomeno in crescita che coinvolge milioni di persone nel mondo. E chissà quante volte avrete giocato a qualcosa di simile dal vostro PC o addirittura da mobile senza sapere che quello, proprio quello era un browser game.