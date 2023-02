Antonia De Gattis è una poetessa calabrese (provincia di Cosenza) seguita sui social come Facebook e Instagram da più di 20 mila follower. È appena stato pubblicato dalla casa editrice di Reggio Calabria “Città del Sole Edizioni” il suo primo libro di poesie: “Eternità”. Il titolo è tratto da un verso della poetessa americana Louise Glück (Nobel per la letteratura nel 2020): “in quest’unica estate siamo entrati nell’eternità.”

È un libro che parla al cuore di chi lo legge, che smuove le coscienze e che tocca l’anima con delicatezza.

Il lettore si troverà in questo libro di fronte a cento poesie suddivise in quattro volumi, a cui si aggiunge un quinto volume contenente trentacinque haiku e poesie brevi. Tra i temi che spiccano in questi versi troviamo l’amore, l’abbandono, la caduta e la rinascita. Ci sono poi temi strettamente più attuali come la guerra e la tutela della memoria collettiva. I versi parlano una lingua viva e attuale più che mai. Pagina dopo pagina il lettore scoprirà una voce nuova che, in questi tempi bui, riesce ad affermare nuovamente l’importanza della poesia.

In quarta di copertina sono riportati alcuni versi tratti dalla poesia “Il presente”: Il presente è un atto di coraggio, un gesto di costante amore.