Prosciolto 50enne accusato di percosse e minacce a pubblico ufficiale in Calabria Difeso dall’Avv. Raffaele Meles, i fatti risalgono al novembre del 2018, quando l’uomo, per futili motivi, avrebbe sfondato la porta dell’abitazione di un suo vicino di casa e, una volta dentro, schiaffeggiato lo stesso vicino alla presenza della moglie e dei figli, per poi allontanarsi di corsa