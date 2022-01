Proroga delle disposizioni fissate nell’Ordinanza n. 6 del 16 gennaio 2022 relative ai Comuni di

Africo, Mammola e Rosarno, della Città Metropolitana di Reggio Calabria. Disposizioni relative al

Comune di Platì, della Città Metropolitana di Reggio Calabria.

per i motivi di carattere sanitario rappresentati in premessa, che qui si intendono richiamati, ai fini del

contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19, in relazione a quanto previsto all’art. 1, comma

16, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 (legge di conversione 14 luglio 2020 n. 74), tenuto conto delle misure

fissate nel Decreto-legge n. 229 del 30 dicembre 2021e s.m.i., ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23

dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica:

1. Nei Comuni di Africo, Mammola, Platì e Rosarno, nella Città Metropolitana di Reggio Calabria, si applicano

per un ulteriore periodo di 7 giorni, dal 24 gennaio 2022 e fino a tutto 30 gennaio 2022 le misure inerenti alla

c.d. “zona arancione”, secondo quanto previsto al capo IV del DPCM 2 marzo 2021, nei termini di cui al

decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 (legge di conversione 17 giugno 2021, n. 87) e alle successive modifiche e

integrazioni, tenendo conto, in particolare, di quanto previsto all’art. 9-bis, comma 2-bis, come da ultimo

modificato dal decreto-legge 24 novembre 2021, n. 172, di quanto fissato nel decreto-legge 24 dicembre

2021, n. 221 e all’art. 3 del decreto-legge 7 gennaio 2022 n. 1;