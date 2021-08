Con delibera n°116 del 30.07.2021 sono stati prorogati i TIS per n°8 unità utilizzati da questa amministrazione.

Abbiamo immediatamente colto l’occasione per prorogare queste figure indispensabili per il nostro comune – dichiara l’Assessore al Personale Simona Monteleone – poiché gli stessi durante il periodo di utilizzazione si sono rivelati di fondamentale importanza come supporto ai diversi Settori del Comune, nello specifico, ai vari servizi assegnati quali manutenzione stradale, pulizia e igienizzazione degli ambienti lavorativi, segreteria e accoglienza al pubblico dove sono stati utilizzati.

Per quanto riguarda il nostro Comune siamo e saremo sempre a fianco di questi lavoratori poiché si tratta di padri e madri di famiglia che sono stati abbandonati dal mondo lavorativo e ad oggi si trovano a sostenere la propria famiglia con, nella maggior parte dei casi, un’unica indennità.

Da parte dell’amministrazione Biasi sarà costante l’impegno nel portare avanti un progetto nel quale ogni categoria verrà sempre tutelata nel massimo rispetto dei diritti di ogni singola figura, considerando anche con particolare attenzione, la figura dei percettori di mobilità in deroga, momentaneamente sospesi dalla Regione Calabria in attesa che anch’essi possano essere richiamati a svolgere delle mansioni ormai ritenute necessarie e fondamentali all’interno del nostro ente.

Siamo propensi a portare in tutte le sedi opportune la rappresentanza di questi lavoratori affinché gli stessi non abbiano più un sostegno al reddito ma un vero e proprio lavoro degno e meritevole di un padre di famiglia.

Pertanto – conclude l’Assessore al Personale Simona Monteleone – cogliamo l’occasione per ringraziare queste unità di supporto lavorativo con l’auspicio che si possa essere come Comune costantemente disponibile a tutelarli e di poter essere supporto agli stessi.