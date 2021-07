-14.20: Arrivo aeroporto Lamezia

-14.30: Conferenza stampa a Lamezia presso lido la Marinella (1 km dall’aeroporto) e Gazebo lungomare Gizzeria (1 km di distanza)

-15.30: Partenza da Gizzeria per Cosenza (svincolo autostradale a 2 km e per Cosenza altri 73 Km. – Tempi: circa 50 min.)

-16.30: Cosenza, inaugurazione sede Piazza 11 Settembre-Corso Mazzini e conferenza stampa – Gazebo e incontro simpatizzanti

-17.30: Partenza da Cosenza per Trebisacce (km. 97 – Tempi 60 min.)

-18.30: Gazebo e incontro simpatizzanti

-19.00: Trebisacce, sottoscrizione protocollo tra il Consorzio e la Sorical e incontro stampa presso Consorzio di Bonifica Integrale dei Bacini Meridionali dello Jonio Cosentino, Via XXV Aprile S.S. 106