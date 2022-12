Ieri, 20 dicembre, l’austera chiesa dei SS Apostoli Pietro e Paolo, si è colorata di “ rosso Natale” per diventare la scintillante cornice del dolcissimo concerto “ PROFUMO di NATALE” realizzato dalle classi quinte della Scuola Primaria dell’I.C. “F.Sofia Alessio Contestabile”. Il concerto è stato ideato, promosso e diretto dalle insegnanti che hanno realizzato il progetto per far entrare i piccoli allievi nel vero clima natalizio, fatto di valori umani, solidarietà e attenzione verso “l’altro”. Protagonisti i bambini, che hanno fatto trascorrere al numeroso pubblico che ha gremito la chiesa, un momento di grande emozione e gioia vissuto assieme ai genitori entusiasti e pienamente coinvolti. Impeccabili e sicuri, consapevoli del loro ruolo, hanno eseguito i brani scelti, non di facile interpretazione, con disinvoltura e leggerezza, dando vita ad un coro di voci bianche fresco e intonatissimo. A rendere ancora più magico il momento, la presenza dei piccoli della scuola dell’infanzia che, debitamente preparati dalle loro maestre, hanno, come per incanto, fatto nascere un piccolo presepe vivente mentre il coro intonava “Tu scendi dalle stelle”. Ma il concerto si è arricchito di altri momenti dolcissimi e significativi, come la danza dei “fiocchi di neve” curata dalla creativa coreografa Monica Legato; le “pillole di solidarietà e speranza” che gli allievi hanno somministrato al pubblico tra un canto e l’altro; il brano nella lingua dei segni, eseguito nel principio dell’accoglienza verso tutti, nessuno escluso. Un evento che si è rivelato ricco di considerevoli spunti educativi per gli allievi e fortemente aggregante per la comunità cittadina che si è unita attorno al proprio “Futuro” costituito dai piccoli protagonisti, per sostenerlo e applaudirlo.

Presenti, tra gli ospiti ,Don Cesare Di Leo, parroco della chiesa SS Apostoli Pietro e Paolo, felice di aver aperto le porte della chiesa alla scuola, attuando così la tanta auspicata sinergia tra agenzie educative; l’Amministrazione Comunale, rappresentata dagli Assessori Angela Crea e Massimo Grimaldi; il Commissario della Polizia di Stato Dott. Felice Pirro d’Agostino e il Comandante della Stazione dei Carabinieri Mar. Salvatore Barranco. Presente anche, per applaudire il riuscito evento, la Preside del Liceo Classico S. Paolo Prof.ssa M. Aurora Placanica, già D.S. dell’I.C. Monteleone Pascoli. Compiaciuta, la D. S. Dott.ssa Maria Concetta Muscolino ,ha espresso parole di encomio nei riguardi delle docenti Lisi Placanica, Daniela Alvaro ed Enza Miceli che, con professionalità e maestria, hanno realizzato un progetto di grande valore educativo. “Mi è sembrato, in alcuni momenti, di ascoltare il “Piccolo Coro dell’Antoniano” ha detto concludendo il suo intervento.

Felici e soddisfatte le Docenti che hanno raccolto i frutti del loro lavoro portato avanti con amore, determinazione e senso del dovere.