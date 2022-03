Per la giornata internazionale della donna la vetrina della profumeria Nady veste di arte celebrando la donna attraverso le opere della pittrice moderna Loredana Mondello. La vetrina del noto negozio commerciale punto di riferimento per l’alta qualità della merce, organizza una piccola mostra all’interno delle vetrine per rendere omaggio attraverso L’arte (in particolare di un talento artistico femminile) alla donna e a tutte le donne che hanno conquistato con dure lotte un posto nella società odierna, e anche mostrare solidarietà alla battaglia femminile di quelle donne che in questo momento lottano per la loro sopravvivenza, quella dei loro figli e uomini, impegnati in una ingiustificata e ingiusta guerra.

L’arte può essere una valida arma per risvegliare le coscienze e uno strumento valido per sensibilizzare tutti quanti. Nadia Cannata’ titolare del famoso marchio a Taurianova di profumi e pelletteria con questa iniziativa intraprende un cammino importante per rilanciare l’economia locale in un momento drammatico per l’economia mondiale coniugando, l’arte , donna e management di qualità

Chi è Loredana Mondello

E’ una pittrice moderna la cui passione è esplosa nel periodo della pandemia.

Ama i colori forti e brillanti, le linee e i contrasti.

Le sue opere spaziano dall’astrazione al figurativo

al tema dell’amore trattando altresì temi di attualità.

ECCO LE FOTO ESPOSTE NELLA VETRINA DELLA PROFUMERIA NADY