In merito alle notizie apparse in questi giorni sulla carta stampata, tv e giornali online, sento il dovere, in qualità di storico, di precisare che, contrariamente a quanto riportato da alcuni media e da esponenti della politica, che la discendenza del principe Alberto II di Monaco non ha nulla in comune con quella dei Grimaldi, principi di Gerace e duchi di Terranova che dal 1574 al 1806 sono stati feudatari di queste due entità amministrative assieme ai loro casali (Molochio, Rizziconi, Antonimina, Portigliola, etc.). Il ramo di Gerace si estingue nell’Ottocento con la morte dell’ultima principessa di Gerace e duchessa di Terranova, Maria Antonia Grimaldi, andata in sposa prima a Giovan Battista Serra e in seconde nozze a Pasquale Serra.

In effetti, nel suo discorso di Gerace tenuto nella chiesa di S. Francesco il principe di Monaco ha detto chiaramente che i feudatari di Gerace si sono estinti nei Serra nell’Ottocento. In diversi servizi giornalistici e da parte di alcuni esponenti politici viene invece riportato il contrario. Secondo questa versione errata, il Principe sarebbe venuto a far visita «ai suoi antichi possedimenti monegaschi calabresi». Piuttosto si tratta – ha detto con lucida onestà intellettuale il Principe Alberto II – di una «adozione». Alberto II di Monaco ha voluto creare una sorta di rete dei siti Grimaldi di quelle località francesi e italiane che hanno in comune il nome per avviare una serie di relazioni fra i due territori.

Certo di aver fatto cosa gradita, porgo cordiali saluti.

Prof. Vincenzo Cataldo, ricercatore e deputato di Storia Patria per la Calabria