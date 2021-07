Una persona perbene ed un grande professionista come Enzo Amodeo era finito nel tritacarne della malagiustizia portato a processo senza un perché. L’assoluzione perché il fatto non sussiste non ripaga il danno morale ed economico ad un medico che ha dedicato tutta la sua vita per salvare vite umane. Il dott. Amodeo ha pagato un prezzo elevatissimo anche nella sua professione di primario a Polistena. L’inchiesta utilizzata per fini interni dai vertici dell’Asp per delegittimare il primario Amodeo e la struttura della piana di Gioia Tauro. Per dire la verità la stessa procura antimafia di Reggio Calabria accortasi dell’errore giudiziario aveva chiesto l’assoluzione del noto cardiologo. Una pagina bruttissima che deve far riflettere tutti. L’augurio che il dott. Amodeo possa riprendere la propria serenità indispensabile per continuare ancora per altri tre anni ad aiutare le persone bisognose.