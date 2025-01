Procedono i lavori per la realizzazione del nuovo collegamento tra la SS 106 “ter” e la viabilità per l’aeroporto di Reggio Calabria in corrispondenza dello svincolo di ‘Malderiti’e della rampa in direzione Sud di immissione sulla SS106 “ter”.

L’intervento è finalizzato al completamento dell’attuale svincolo a livelli sfalsati (oggi parziale) e ad innalzarne il livello di servizio complessivo mediante la realizzazione di un nuovo ramo di svincolo e di due nuove rotatorie per il collegamento tra la ex-SS106-ter e la viabilità diretta all’Aeroporto di Reggio Calabria, mediante una completa regolarizzazione del traffico in uscita ed in innesto nel tratto urbano, migliorandone così la fruibilità e la sicurezza stradale locale.

È prevista, inoltre, la realizzazione di una nuova rampa di immissione sulla SS106 “Ter” in direzione Sud, in sostituzione dell’attuale esistente, per garantire un innesto più funzionale e più sicuro.

Per l’esecuzione dei lavori, sulla statale 106 Ter Jonica è stata pertanto disposta la chiusura della rampa di uscita su Via del Tordo ed il restringimento della carreggiata dal km 0,800 al km 1,250, con divieto di sorpasso e limitazione della velocità di percorrenza di 40km/h.

Per il traffico veicolare in uscita e diretto a Taranto, vengono consigliate le uscite: ‘Svincolo Arangea’ e ‘Svincolo Ravagnese Aeroporto’.

Il nuovo assetto, provvisorio in ragione delle attività di cantiere, garantirà comunque agli utenti un deflusso veicolare su due corsie di marcia.

L’intervento in corso, per un investimento complessivo di circa 1 milione e 600 mila euro, avrà una durata stimata di 270 giorni.