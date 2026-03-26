Sabato in Piazza della Repubblica verrà ufficialmente presentata la lista di tutte le candidate e i candidati di Rinascita per Cinquefrondi

Si comunica che sabato 28 marzo, alle ore 18, in Piazza della Repubblica (in caso di maltempo, presso la mediateca comunale), verrà ufficialmente presentata la lista di tutte le candidate e i candidati di Rinascita per Cinquefrondi, nell’ambito del tentativo del sindaco Michele Conia di ottenere un terzo mandato alla guida della comunità.

L’evento, inizialmente previsto per il 15 marzo e rinviato a causa del maltempo, sarà un momento importante per la nostra comunità, che si appresta a scegliere il proprio futuro e a decidere se continuare sulla strada della rivoluzione iniziata dieci anni fa.

Il candidato a sindaco, Michele Conia, presenterà le conclusioni del suo programma e rivolgerà al popolo di Cinquefrondi un messaggio forte, appassionato e diretto, come al suo solito, per ribadire l’impegno a continuare a lavorare per il bene della comunità.

Il sindaco annuncia inoltre dichiarazioni molto importanti e sorprendenti che cambieranno il corso della storia di Cinquefrondi.

Tutte le candidate e i candidati di Rinascita saranno presenti per condividere le loro idee e il loro impegno per il futuro di Cinquefrondi, un futuro che si basa sulla difesa della rivoluzione che ha cambiato il volto della nostra comunità e l’ha messa al centro dell’attenzione politica e istituzionale in tutta la Calabria.

Ma l’evento sarà anche un momento di grande emozione culturale, con la presentazione di un brano inedito scritto come inno per Rinascita dal cantautore Sergio Raso. Un omaggio alla nostra terra e alla nostra gente, che unirà la musica, l’arte e la passione per celebrare la rinascita di Cinquefrondi.

A conclusione dell’iniziativa, le militanti e i militanti di Rinascita per Cinquefrondi offriranno un buffet a tutti i partecipanti, per festeggiare insieme la nostra comunità e il nostro futuro.