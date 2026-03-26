‘Ndrangheta, eseguite 15 misure cautelari contro una potente cosca calabrese per traffico di stupefacenti. I DETTAGLI

Il Comando Provinciale Catanzaro e il Servizio Centrale Investigazione Criminalità Organizzata

(S.C.I.C.O) della Guardia di Finanza, all’esito di un’articolata indagine di polizia giudiziaria,

condotta sotto il coordinamento di questa Procura Distrettuale della Repubblica, stanno dando

esecuzione all’ordinanza di applicazione di misure cautelari personali emessa dal Giudice per le

Indagini Preliminari del Tribunale di Catanzaro a carico di n. 15 soggetti accusati, a vario titolo, di

associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, con l’aggravante, tra le altre,

di aver agito al fine di agevolare l’attività della “locale di Ariola”, articolazione territoriale della

ramificata organizzazione di tipo mafioso denominata ‘ndrangheta.

In particolare, per 12 dei 15 indagati è stata disposta la custodia cautelare in carcere, per 1 la misura

restrittiva degli arresti domiciliari e per 2 la misura dell’obbligo di dimora.

Nel corso delle operazioni di perquisizione, funzionali alla esecuzione delle misure cautelari, sono

state utilizzate anche unità cinofile, sia antidroga che cash dog.

L’attività investigativa, svolta dai militari del G.I.C.O. del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria

Catanzaro della Guardia di Finanza, ha documentato l’esistenza e l’operatività di un’organizzazione

criminale, facente capo alla ‘ndrina MAIOLO di Acquaro (VV), dedita al traffico di sostanze

stupefacenti in tutta Italia.

Le indagini di polizia giudiziaria, condotte attraverso una minuziosa e complessa attività tecnica di

individuazione di smartphone criptati e successiva disamina di una cospicua mole di conversazioni

chat crittografate, hanno evidenziato come l’associazione avesse fissato il proprio centro decisionale

nella provincia vibonese, da dove, il dominus del sodalizio indagato coordinava tutte le attività,

procacciava, senza soluzione di continuità, ingenti quantitativi di narcotico che venivano, poi,

consegnati dai corrieri dell’organizzazione principalmente in territorio laziale, piemontese e

abruzzese, dove l’organizzazione gestiva un vero e proprio hub utilizzato per il deposito di

stupefacenti.

L’interesse dell’associazione convergeva per lo più nel traffico di sostanza stupefacente del tipo

marijuana e cocaina. All’esito delle investigazioni sono stati ricostruiti, complessivamente, numerosi

episodi di compravendita e detenzione di sostanze stupefacenti per un quantitativo complessivo di

circa 750 Kg. di marijuana e 11 kg. di cocaina, per un valore di circa 10 milioni di euro.

Si evidenzia che i provvedimenti emessi in questa fase, sono stati adottati sulla base delle attuali

risultanze investigative, per come finora emerse nel corso delle indagini preliminari, quindi, nei

confronti degli indagati sussiste la presunzione di innocenza fino al giudizio definitivo.