Pride, Varchi “No a patrocinio manifestazioni politico ideologiche”

PALERMO (ITALPRESS) – “Prendo nettamente le distanze dal patrocinio concesso al corteo del pride e alle manifestazioni collaterali che si svolgeranno a Palermo. Non ha alcun senso concedere questi patrocini a manifestazioni che hanno una chiara connotazione politico-ideologica, schierandosi apertamente contro il Governo nazionale e, più in particolare, difendendo la pratica aberrante della surrogazione di maternità, attaccano apertamente una proposta di legge che già dalla scorsa legislatura come Fratelli d’Italia portiamo avanti e della quale, peraltro, io sono prima firmataria e relatrice in Parlamento. Finchè ci saremo noi al Governo la ‘rabbià e il ‘conflittò propugnati dagli organizzatori della manifestazione, saranno destinati a rimanere parole al vento e nessuna istanza, dalle trascrizioni allo sdoganamento della surrogazione di maternità, troverà accoglimento”. Così Carolina Varchi, capogruppo di Fratelli d’Italia della commissione Giustizia della Camera dei deputati e vicesindaco di Palermo.

Foto: agenziafotogramma.it

(ITALPRESS).