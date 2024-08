L’arresto cardiaco è uno di quegli eventi imprevedibili che può colpire soggetti di tutte le età compresi giovani e giovanissimi, in apparenza sani, durante attività ludiche, sportive ma anche a riposo. In questa situazione si genera uno stato di emergenza e la rapidità con la quale si interviene sul paziente colpito da infarto è fondamentale per aumentare la percentuale di sopravvivenza.

I dati sono allarmanti, ogni anno in Italia l’arresto cardiaco causa oltre 60.000 vittime ma la buona notizia è che lo stesso può essere potenzialmente reversibile con un immediato utilizzo del Defibrillatore Automatico Esterno, praticabile da chi si trova nelle vicinanze. Per chi non lo sapesse il DAE (Defibrillatore Automatico Esterno) è uno strumento capace di generare uno shock elettrico che può ripristinare un battito cardiaco in modo da permetterne la ripresa.

Data la premessa e l’importanza di sollecitare una maggiore sensibilità sul tema, i consiglieri di Fratelli d’Italia Filippo Lazzaro e Daniele Prestileo, unitamente all’intero gruppo politico, chiedono al Sindaco e alla Giunta di individuare le modalità e risorse necessarie,per l’installazione e la manutenzione di DAE nei luoghi pubblici maggiormente frequentati dai cittadini e nelle scuole comunali di ogni ordine grado. Si chiede, inoltre, di trovare un’intesa con l’ASP per la realizzazione di un corso gratuito per acquisire nozioni circa l’utilizzo del defibrillatore e le manovre da compiere in caso di arresto cardiaco ed infine di attivarsi per la diffusione di una campagna di sensibilizzazione sul tema a beneficio della comunità tutta.

La tutela della salute è cruciale e promuoverla è uno degli obiettivi principali del gruppo di Fratelli D’italia ma sicuramente anche del Sindaco e della giunta comunale tutta, pertanto, riponiamo fiducia nel potere istituzionale affinché questa proposta venga attenzionata e realizzata entro i più brevi tempi possibili.