IL primario della cardiologia di Polistena Dott. Vincenzo Amodeo entra a far parte della cabina di regia nazionale dei cardiologi italiani. E’ stato nominato presidente della Task Force come Responsabilità Professionale e sicurezza delle cure. Per il dott. Amodeo un riconoscimento importante. Una nomina di grande prestigio per un calabrese. Pur riconosciuto dai suoi stessi colleghi una eccellenza in materia. A Reggio Calabria il commissario Scaffidi con tutte le armi in suo possesso, cerca di ostacolarlo, intraprendendo una guerra personale, che nessuno riesce più a capire le ragioni . Credo che sia venuto il momento per il nuovo commissario della sanità Occhiuto di capire le ragione di tale accanimento personale nei confronti di un professionista di livello nazionale in grado di poter contribuire con la sua grande esperienza alla crescita di una nuova classe dirigente medica, in grado di curare i pazienti della piana di Gioia Tauro