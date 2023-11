Cominciano a diffondersi anche in Calabria le prime storie dei disoccupati che, avendo perso il sostegno economico del Reddito di Cittadinanza, sono costretti a recarsi ai banchi alimentari per sopperire al fatto di non riuscire a fare la spesa. Altro che incentivo a tornare al lavoro: in assenza di un’occupazione dignitosa e di un’estensione universale dei servizi pubblici e gratuiti, ridurre i trasferimenti economici alle fasce povere coincide con il condannarle deliberatamente a una vita di ricatti e di stenti.

La breve durata del RdC dimostra che per ottenere misure contro la povertà che siano solide e di lunga durata occorre un movimento popolare che sappia conquistare il sostegno dell’intera classe lavoratrice e che sappia mobilitarla senza cedere a compromessi di alcun tipo.

L’obiettivo dell’azione è inaugurare una campagna di adesione al fine di lottare collettivamente per l’istituzione di un’indennità di disoccupazione, a tempo indeterminato fino alla proposta di nuova assunzione, non inferiore al 80% dell’ultimo salario percepito.