Presentazione libro di don Giuseppe Sofrà, “Il Catechismus Catholicus (1930) del Cardinale Pietro Gasparri”

Sarà presentato a Palmi, venerdì 5 aprile alle ore 17.00, presso l’Auditorium della Parrocchia Santa Famiglia “Mons. Rocco Iaria”, il libro Il Catechismus Catholicus (1930) del Cardinale Pietro Gasparri – Un mancato catechismo universale (Cittadella Editrice) di don Giuseppe Sofrà.

Si tratta di un prezioso lavoro inedito permesso grazie ad uno studio approfondito negli archivi vaticani sul ricco e vasto materiale riguardo il Catechismus del Cardinale Gasparri.

La ricerca scientifica ha documentato il progetto che gli organi Vaticani sul finire del 1800 stavano perseguendo, nell’adottare un catechismo unico per tutta la Chiesa. Tale progetto venne accolto favorevolmente da Papa Benedetto XV e dal suo fidato Segretario di Stato il Cardinale Pietro Gasparri. Del catechismo, del quale erano state redatte più bozze, sfociate poi nel Catechismus del 1930, pubblicato però come testo privato del cardinale, per l’opposizione sia di papa Pio XI, sia del Sant’Uffizio a questa impronta universale, che fecero sfumare il sogno del Cardinale Gasparri di una chiesa unita da un Catechismo universale.

«Dato il divario temporale che ci separa da quell’epoca, l’intento del libro è puramente storiografico e non vuole fornire indicazioni utili per il presente o – pena un pericoloso anacronismo – trovare nel Catechismus Catholicus profetiche anticipazioni dei tempi attuali. Tuttavia – afferma l’autore don Giuseppe Sofrà – si riconosce al formulario il tentativo -nel contesto delle problematiche degli aberranti totalitarismi degli anni Trenta del Novecento – un autorevole, dignitoso e convinto tentativo di proporre a tutto il mondo cattolico, il messaggio cristiano».

Durante la presentazione oltre al Vescovo della diocesi, mons. Giuseppe Alberti, al quale sono affidate le conclusioni, interverrà anche il Vescovo emerito di Oppido Mamertina – Palmi mons. Francesco Milito, che firma la prefazione del libro e don Amabile Musoni, docente di Teologia presso l’Università Pontifica Salesiana di Roma e membro del Dicastero Vaticano delle Cause dei Santi. Modera l’incontro don Letterio Festa, Direttore Archivio Storico Diocesano.

Informazioni sull’autore

Giuseppe Sofrà (1981) è presbitero della diocesi di Oppido-Palmi. Nel 2023 ha conseguito il Dottorato in Teologia presso l’Università Pontificia Salesiana di Roma. È parroco e direttore dell’UCD. Dal 2022 è docente di Catechetica presso l’Istituto Teologico “Pio XI” di Reggio Calabria. Dal 2023 è docente di Catechetica presso l’Istituto Teologico “San Tommaso” e membro del Centro di Pedagogia Religiosa “D. Cravotta” di Messina.