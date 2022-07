Si svolgerà domani 12 LUGLIO 2022 alle ore 19,00 presso La marina di Porto Bolaro sita in Via Nazionale S. Leo la conferenza stampa per la presentazione della quarta edizione del Premio Sportivo “Oreste Granillo RP Servizi”. Parteciperanno l’ideatore della kermesse il giornalista Maurizio Insardà, Maria Stella Granillo figlia dell’indimenticabile Presidente, Paolo Brunetti Sindaco di Reggio Calabria, Maurizio Condipodero Presidente Regionale del Coni Calabria, Saverio Mirarchi Presidente della Figc Calabria, Franco Iacopino dirigente storico della Reggina.