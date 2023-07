Il sindaco metropolitano facente funzioni, Carmelo Versace, è intervenuto al Premio Apollo, la kermesse letteraria inserita all’interno della XVIII edizione de I Tesori del Mediterraneo.

“Parlare di cultura, a tarda ora, nell’incantevole scenario dell’Arena dello Stretto – ha detto Versace – indica che la strada intrapresa per raccontare al meglio il nostro territorio sia quella giusta. Fondamentale, in questo senso, è la sinergia fra istituzioni e associazioni. Tutti insieme, infatti, abbiamo il compito di cambiare una narrazione spesso precostituita delle nostre splendide realtà».

Un ringraziamento, quindi, il sindaco facente funzioni lo ha riservato agli organizzatori de I Tesori del Mediterraneo ed alle case editrici presenti alla manifestazione, «imprese che, molte volte, raccolgono meno di quanto dovrebbero».

«In questo senso – ha concluso Versace – la Città Metropolitana ha portato avanti una manifestazione d’interesse rivolta proprio alle case editrici per sostenerle e incentivarle nella convinzione che, soltanto attraverso l’asset della cultura, si possa dare slancio al meraviglioso comprensorio metropolitano»