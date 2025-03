Disastro sanità pubblica, centinaia i pullman prenotati e trattori per occupare la sede del Governo regionale della Calabria. I sindacati proclameranno lo sciopero generale

Saranno centinaia i pullman da tutta la Calabria che arriveranno alla cittadella regionale sede del governo regionale per difendere la sanità pubblica allo sbaraglio nella nostra Regione. 10 euro simbolici per prenotare un posto per il capoluogo calabrese. La gente ormai è stanca contro una classe politica inetta ed indifferente ai bisogni dei più deboli. La gente muore per strada nella indifferenza totale. Adesso è venuto il momento di reagire. A Catanzaro arriveranno oltre i pullman il movimento dei trattori. Il giorno ancora non è stato stabilito, ma con molta probabilità sarà prima della Pasqua , ad aprile. Intanto in Calabria continuano senza sosta l’impegno degli attivisti per organizzare la protesta. Di una cosa sono certi gli organizzatori, la manifestazione di protesta non si esaurira’ in una sola giornata. Dicono gli attivisti : “pianterreno le tende per lungo tempo “

Intanto i sindacati regionali per per venire incontro alle associazioni proclameranno lo sciopero generale per il giorno della occupazione della cittadella regionale.