Di GiLar

In un caldo giovedì pomeriggio di settembre, una donna allarmata chiama il 112 da Cinquefrondi, un centro della Piana di Gioia Tauro, “Sto chiamando da Cinquefrondi, c’è un incendio vicino ad una casa con all’interno una persona anziana, ma non c’è nessuno a darci una mano”. Allertata la Centrale Operativa dei Carabinieri di Taurianova, aveva capito subito che bisognava fare in fretta e che non vi era un attimo da perdere.

In pochissimo tempo in una contrada della città arrivano due pattuglie dell’Arma. La situazione era critica, fiamme estese per circa 4 ettari che lambivano anche l’ingresso di un’abitazione.

I militari della compagnia di Taurianova non ci hanno pensato un attimo ed entrati subito dentro casa, hanno messo al riparo l’anziano che era tra i fumi sviluppati dal rogo portandolo al posto di medicazione allestito dal 118.

I due carabinieri sono il Vice Brigadiere Domenico Giuseppe Giunta (addetto alla sezione radiomobile di Taurianova) e il Carabiniere scelto Saverio Germanò (addetto ai servizi magistratura di Reggio Calabria).

Per questo gesto eroico e l’attaccamento al proprio dovere sono stati premiati dal Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri di Roma che li ha insigniti del “Premio Salvo D’Acquisto” in ricorrenza del suo sacrificio avvenuto il 23 settembre del 1943, e la motivazione è per aver prontamente tratto in salvo un Anziano signore di Cinquefrondi da un incendio violento che lambiva la sua abitazione.

Il “Premio Salvo D’Acquisto” è stato istituito come riconoscimento per militari coraggiosi che si distinguono per altruismo e senso del dovere.