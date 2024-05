Porto di Gioia Tauro, la decisione scandalosa della MCT di bloccare la nascita di un’azienda con l’articolo 17. Anzi si può fare per il terminalista se le perdite sono a carico dello Stato, gli utili in mano ai privati. In alternativa il presidente dell'autorità portuale aveva proposto la nascita di una nuova azienda con l'articolo 16. Per i 63 lavoratori ancora fumata nera. VIDEOINTERVISTA AL SINDACO DI GIOIA TAURO ALDO ALESSIO