La pompa di calore è un dispositivo in grado di trasferire energia termica, ossia calore, da un ambiente più freddo ad uno più caldo. Per il riscaldamento invernale di un’abitazione una pompa di calore agisce sottraendo calore all’ambiente esterno, per poi immetterlo negli spazi interni, che rimangono caldi. Per fare tutto questo le pompe di calore consumano una certa quantità di energia che, a seconda dei casi, può essere fornita dalla corrente elettrica oppure dal gas metano. Inoltre, alcuni di questi apparecchi permettono sia di riscaldare gli ambienti sia di raffrescarli e per questo possono essere utilizzati in tutte le stagioni.

Benefici dentro e fuori le mura domestiche

La pompa di calore è una tecnologia particolarmente efficiente in termini di riscaldamento, raffrescamento e produzione di acqua calda sanitaria, che, grazie al ridotto consumo di energia, offre vantaggi economici e ambientali ed è per questo destinata ad essere sempre più apprezzata .

La pompa di calore, infatti, permette la produzione dello stesso calore di una caldaia di tipo tradizionale, impiegando metà dell’energia iniziale. Se viene utilizzata anche per il raffrescamento degli ambienti, il risparmio può aumentare.

C’è poi la questione della sostenibilità ambientale. Infatti, l’utilizzo di questo genere di macchinari contribuisce a ridurre le emissioni nocive immesse nell’atmosfera con benefici anche per il territorio.

Prestazioni da star

L’efficienza della pompa di calore si può conoscere attraverso il coefficiente di prestazione, ossia il rapporto tra energia termica prodotta in kW e la potenza elettrica assorbita in kW.

Le fonti utilizzate per il funzionamento della pompa di calore sono tre: aria, acqua, terra. Per quanto riguarda l’aria, l’impianto preleva l’aria all’esterno dell’abitazione e la utilizza per riscaldare l’aria interna oppure il dispositivo viene impiegato per produrre acqua calda sanitaria.

Per ciò che concerne l’acqua, il dispositivo utilizza l’acqua di falda superficiale per ottenere il calore necessario per riscaldare l’acqua nell’abitazione. Per quanto riguarda la terra, invece, le pompe di calore geotermiche sfruttano il calore presente nel terreno per riscaldare gli ambienti domestici.

Molto importante, per esaminare le prestazioni efficienti della pompa di calore, è considerare l’EER, l’indice di efficienza energetica, che entra in gioco quando si tratta di impianti dedicati al raffrescamento. In una situazione come questa, per calcolare il coefficiente viene preso in considerazione il calore esportato che viene messo in relazione con l’energia consumata.

Per ottenere il raffrescamento degli ambienti si inverte il meccanismo di funzionamento: al posto di portare calore all’interno dell’abitazione, il sistema estrae il calore dagli ambienti interessati, facendolo fuoriuscire verso l’esterno della casa.