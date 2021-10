Si è insediato il nuovo questore di Catanzaro, Maurizio Agricola. “Come primo atto – è detto in un comunicato della Questura – Agricola ha deposto con commozione una corona di alloro alla lapide posta in ricordo dei caduti della Polizia di Stato, nel cortile del Centro polifunzionale.Ha poi tenuto un incontro con i funzionari della Questura e delle Specialità della Polizia di Stato presenti in provincia e, successivamente, si è intrattenuto con i rappresentanti dei sindacati della Polizia di Stato, dell’Amministrazione civile dell’Interno e dell’Anps”. “Entrato in Polizia nel 1989, al termine del periodo di formazione – si aggiunge nella nota – il dott. Maurizio Agricola è stato assegnato alla Squadra mobile di Reggio Calabria nel 1991, trasferito alla Questura di Palermo, si è occupato del delicato profilo delle misure patrimonialiDal 1994 ha prestato servizio nella Questura di Napoli: dopo avere ricoperto diversi incarichi come dirigente dei commissariati sezionali e distaccati, è stato assegnato alla locale Squadra mobile dove ha svolto le funzioni di funzionario addetto alla sezione narcotici, Dirigente della sezione omicidi, criminalità organizzata ed infine, sempre nello stesso ufficio, le attribuzioni di vicedirigente. Nel 2004, promosso primo dirigente, ha diretto il Commissariato di Castellammare di Stabia e successivamente l’Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico della Questura di Napoli.

Nel giugno del 2010 é stato nominato Vicequestore vicario a Palermo, dove permarrà fino all’agosto del 2014. Nominato Dirigente superiore, dal 18 agosto del 2014 ha assunto le funzioni di Questore di Trapani e, dal 16 luglio 2018 di Questore della provincia di Modena”.