Nell’ambito di un’attività congiunta sviluppata con la locale Capitaneria di Porto di Reggio Calabria, che ha interessato il litorale comunale, la Polizia Locale di Reggio Calabria ha individuato e sanzionato un cittadino che aveva abusivamente avviato un’attività di vendita al dettaglio su area demaniale marittima. In particolare nei pressi della spiaggia La Sorgente, la squadra della polizia municipale con gli uomini della Capitaneria hanno controllato un esercizio commerciale installato sulla spiaggia risultato provo delle relative autorizzazioni. All’esito delle verifiche unitamente alla sanzione amministrativa di oltre 5000 euro è scattato anche il sequestri della merce abusivamente esposta per la vendita. L’esercente sarà altresì segnalato alla Guardia di Finanza ed agli uffici comunali per i provvedimenti di rispettiva competenza.

Le attività del Corpo di viale A.Moro. continuano anche in preziosa sinergia con le compagini istituzionali deputate ai controlli in materia di polizia amministrativa e commerciale su tutte le aree del territorio comunale.