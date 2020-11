Gli Agenti della Polizia di Stato del Commissariato di P.S. di Condofuri, coadiuvati dalle unità cinofile della Questura di Reggio Calabria, nel corso di un servizio specificamente predisposto per il contrasto al crimine nel territorio di competenza, hanno tratto in arresto in flagranza di reato due uomini, responsabili l’uno di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e l’altro di detenzione abusiva di armi clandestine e munizioni.

Nel corso delle operazioni, durante le quali si è proceduto ad attività di perquisizioni domiciliari, presso l’abitazione di un 42enne pregiudicato sono stati rinvenuti 93 grammi di sostanza stupefacente del tipo marijuana suddivisa in dosi, un bilancino di precisione ed altro materiale utile al confezionamento della droga, e presso la residenza di un 73enne con precedenti di polizia sono state trovate armi e munizioni clandestine.

In particolare, in questo secondo caso, i poliziotti hanno rinvenuto, abilmente occultate in strutture adibite a dimora di animali da cortile, 2 pistole, di cui una di fabbricazione cecoslovacca, 1 silenziatore per pistola, 2 fucili con matricola abrasa, 1 fucile ad aria compressa e varie munizioni di diverso calibro.

L’autorità Giudiziaria competente ha convalidato gli arresti e disposto per il primo soggetto la misura degli arresti domiciliari, e per il secondo la misura dell’obbligo di presentazione alla P.G.

I risultati ottenuti sono il frutto del costante impegno posto dalla Polizia di Stato per la repressione e prevenzione dei reati, realizzate attraverso servizi specifici predisposti in territori fortemente interessati da fenomeni criminali.