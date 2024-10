“La politica di coesione è il principale investimento europeo per ridurre le disparità nelle nostre regioni” – dichiara Nesci durante la plenaria del Parlamento europeo a Strasburgo-.

“Mettere al centro politiche attive del lavoro e la creazione di un ambiente favorevole alla crescita è essenziale, anche sanando quelle distorsioni burocratiche che creano inefficienza e lentezza per imprese e consumatori.

In questi giorni di difficoltà permettetemi di ringraziare gli operatori delle forze dell’ordine, vigili del fuoco e tutti i volontari che stanno affrontando situazioni drammatiche per salvare vite umane in tutta Italia”.

-Prosegue l’Onorevole Nesci -“Nelle ultime ora la mia terra, la Calabria, è stata messa duramente alla prova da forti alluvioni.

Si tratta di fenomeni che, purtroppo, viviamo quotidianamente in tutta Europa. Per questo motivo,” – conclude- ” è fondamentale promuovere azioni per la tutela dei nostri territori, attraverso un aumento e un miglioramento dei finanziamenti diretti. Tali finanziamenti dovrebbero essere orientati sia a una più efficace prevenzione delle calamità naturali, sia a una ricostruzione più resiliente dopo un evento calamitoso”