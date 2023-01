Nella conferenza stampa di ieri che il signor Sindaco, dott. Michele Tripodi, ha organizzato velocemente per tentare di “mettere una pezza” all’ENNESIMA FIGURACCIA che ha fatto, ha portato avanti una “linea difensiva” ridicola così come ridicola, giuridicamente parlando, è la denuncia per stalking. Il dott. Michele Tripodi sostiene di aver presentato la denuncia dopo che i componenti di Polistena Futura lo hanno denunciato per ben 50 volte. Evidentemente il signor Sindaco, dott. Michele Tripodi, non sa più a cosa appigliarsi e comincia a dare i numeri.

50 denunce? Ma quando mai!

Forse avremmo dovuto farlo per tutte le volte che ha utilizzato insieme al suo gruppo parole offensive nei riguardi dei componenti di Polistena Futura e non solo.

La realtà, però, è che HA INVENTATO TUTTO nel tentativo, come sempre, di fare la vittima. Non sa più come uscirne fuori e cerca di arrampicarsi sugli specchi.

L’HA SPARATA GROSSA.

Per dimostrare la veridicità di quanto sostiene e contraddirmi dovrebbe dire che tipo di denunce sono e, cosa particolarmente interessante, chi ha fornito questa fantasiosa sfilza di denunce al signor Sindaco, dott. Michele Tripodi, visto che le stesse non vengono certo notificate al denunciato.

Siamo proprio curiosi.

Il dott. Michele Tripodi dovrebbe dimostrare ALMENO PER UNA VOLTA che le sue affermazioni siano vere altrimenti continuerà solo a dare numeri senza senso.

Quello che, invece, entra ed esce da certi luoghi pare essere proprio il Sindaco di Polistena.

Proprio per questo, vorrei avvertire il signor Sindaco, dott. Michele Tripodi, che le pecore che spesso gironzolano nella zona dove abito non sono di mia proprietà……..non vorrei che stesse già preparando un’altra denuncia, dopo lo stalking, questa volta per PASCOLO ABUSIVO!

Al peggio non c’è mai fine.

FRANCESCO PISANO

CAPOGRUPPO CONSILIARE “POLISTENA FUTURA”