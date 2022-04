Stanotte, personale della Squadra di Polizia Giudiziaria del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Polistena (RC) ha eseguito l’ordinanza di applicazione della misura della custodia cautelare in carcere, emessa dal G.I.P. presso il Tribunale di Palmi (RC), nei confronti di N.S., cinquantacinquenne di Taurianova, resosi responsabile del tentato omicidio di un uomo, avvenuto altresì con arma illegalmente detenuta.

L’attività investigativa della Polizia di Stato, avviata nel maggio 2020, ha consentito di acclarare come il soggetto, per futili motivi legati al controllo della macellazione delle carni, avesse esploso circa sei colpi d’arma da fuoco all’indirizzo di un allevatore che si trovava nei locali del Macello Comunale di Laureana di Borrello (RC).

Nella medesima operazione, sono stati deferiti all’Autorità Giudiziaria anche tre soggetti, responsabili di favoreggiamento personale per aver aiutato il cinquantacinquenne ad eludere le investigazioni.