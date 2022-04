Ormai da diversi mesi, l’unica cosa certa è che l’erogazione dello stipendio avverrà non si sa quando e non il giorno

convenzionalemnte stabilito che è il 27.

E’ inutile rappresentare alle LL.SS. le difficoltà che cio comportano, pagamenti di mutui, impegni eccetera, ma

sopratutto fa traballare, in un momento particolarmente delicato come quello attuale, le poche effimere certezze

esistenti.

Pertanto con la presente si chiede alle LL.SS. Di voler eliminare ogni possibile ostacolo che determina il ritardo

nell’erogazione degli stipendi nella convinzione che, passi una volta, due e tre, ma ormai i lavoratori dell’ASP hanno la certezza di non sapere quando saranno pagati, non essendoci allo stato, nemmeno le buste paga.

In tutto questo non una riga ufficiale o una comunicazione che spiega i motivi. Nulla di tutto questo.

Si è superato ogni limite di pazienza e comprensione che non può essere solo da parte dei dipendenti.

Si chiede pertanto di voler fornire indicazioni precise circa il pagamento degli stipendi e llo stesso tempo di impartire

le necessarie disposizioni affinchè si ritorni alla sana abitudine di certezza del pagamento per il giorno 27.