RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO

Buonasera, sono Rocco Longo e abbiamo parlato poco fa telefonicamente circa l’articolo che è stato pubblicato dalla vostra testata in merito all’ operazione Libera Fortezza. Come già anticipato, e come da accordi intrapresi, le correzioni da inserire nell’articolo di rettifica (di cui sarebbero quantomeno gradite le scuse), sono le seguenti:

_ età 30 anni;

_ durante il processo ho risposto come imputito a piede libero quindi non detenuto agli arresti domiciliari;

_ assolto da TUTTI I REATI A ME ASCRITTI perché IL FATTO NON SUSSISTE (assoluzione con formula piena).