Poco fa ho preso in custodia il secondo dei due automezzi di proprietà del Comune di Polistena rubati l’estate scorsa presso il centro di raccolta differenziata.

Mi è stato consegnato dalla #Guardia di Finanza, gruppo provinciale di Vibo Valentia, che nel corso di un’operazione di polizia giudiziaria destinata ad altro, ha rinvenuto presso un capannone in località Potenzoni in territorio di #Briatico (VV).

Il ritrovamento segue la brillante operazione di qualche mese fa compiuta dai #Carabinieri, che ha portato dapprima al ritrovamento del primo automezzo, un #furgone, con l’arresto per #furto e riciclaggio degli autori materiali.

L’automezzo è funzionante seppure abbia subito danneggiamenti. Non è stato ritrovato il cassone scarrabile agganciato alla motrice.

Oggi con questo importante accadimento si scrive una bella e ulteriore pagina di legalità e giustizia per la quale va dato merito alle forze dell’ordine che hanno preso subito a cuore, in primis l’Arma dei Carabinieri, le sorti dei mezzi rubati raggiungendo l’obiettivo massimo possibile: il loro #ritrovamento e la restituzione alla comunità di #Polistena legittima proprietaria.

È il segno che rivolgersi e affidarsi alle forze dell’ordine, è sempre la scelta giusta che conduce a risultati concreti per i cittadini.

A nome dell’Amministrazione Comunale ringrazio infine la Guardia di Finanza che non si è fatta sfuggire durante il #sopralluogo di Pg le anomalie sull’automezzo in questione approfondendone e definitivamente accertandone le contraffazioni e poi la sua reale provenienza.

Ora si attendono le determinazioni dell’autorità giudiziaria che, siamo certi, ci consentirà di poterlo sistemare al più presto al fine di riabilitarlo nelle sue funzioni a supporto del servizio #ecologico, rimettendolo quanto prima a disposizione della #comunità di Polistena.