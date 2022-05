Polistena, Pisano, “Il grande sforzo del Comune per i bambini ucraini: mille euro” in da subito abbiamo notato una sovraesposizione mediatica del Comune di Polistena e del signor sindaco, dott. Michele Tripodi, che ha colto l'occasione per immortalarsi in una foto addirittura con un minore, scrivendo un post nel quale dava anche informazioni sul piccolo sfuggito alla guerra (ci chiediamo in questi casi dove siano i garanti dell’infanzia?)