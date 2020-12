Riceviamo e pubblichiamo

Egregio sig. Sindaco,con la presente torniamo a chiederLe per la quarta volta informazioni – per ben tre volte non abbiamo avuto alcuna risposta da parte sua, non ce ne voglia ma abbiamo l’impressione di essere ritornati alla precedente consiliatura –circa l’attuazione dei Progetti Utili alla Collettività (PUC), che i Comuni devono attivare per i percettori del Reddito di Cittadinanza.

Infatti, nel nostro Comune, ad oggi non risultano ancora pubbliche le procedure relative all’attivazione dei suddetti progetti per i cittadini percettori del Reddito di Cittadinanza.

Il Meetup del M5S di Polistena, reiterando l’istanza, Le chiede ancora di voler conoscere se da parte dell’Amministrazione comunale sono state avviate le procedure necessarie all’attivazione dei Progetti utili alla Collettività (PUC), quali progetti intende mettere in atto e, se non si è ancora provveduto, entro quale termine intende farlo.

I Comuni sono tenuti, infatti, a rendere disponibile tramite la Piattaforma GEPI, il “catalogo” dei progetti e delle loro caratteristiche, indicando sia la data di inizio che di conclusione ed individuando preventivamente, ai fini di una programmazione, il numero dei beneficiari del Reddito di Cittadinanza necessari per lo svolgimento di ogni progetto.

Voglia tenere presente che oltre ad un obbligo, i PUC rappresentano un’occasione di inclusione e crescita per i beneficiari e per la collettività; la mancata attuazione dei Progetti utili alla Collettività (PUC) non solo costituirebbe un’inosservanza rispetto alla normativa vigente, ma soprattutto priverebbe l’Ente dall’usufruire gratuitamente di fresca forza lavoro da impiegare al servizio della comunità per tante prestazioni ad oggi scoperte o affidate all’esterno, come ad esempio la lettura dei contatori idrici, i servizi di guardiania nei parchi pubblici della città ad oggi sguarniti ed in balia di atti di inciviltà, l’assistenza domiciliare alle persone anziane, la manutenzione del verde pubblico con particolare riguardo ai parchi giochi per bambini, l’attività di supporto nella raccolta dei rifiuti; e ancora, in attività artistico-culturali come la cura del museo dell’Arte contadina e la casa del Jerace, sempre chiusi tranne una sola volta all’anno durante l’Estate culturale polistenese.Tutte attività, quindi, che potrebbero far crescere la comunità e far risparmiare al Comune un bel po’ di soldi; per questo motivo riteniamo che tali procedure devono essere attivate nel più breve tempo possibile.Inoltre tenga in considerazione che il comune di Polistena ha anche la qualifica e la responsabilità di essere “comune capofila” e quindi solo previo avvio dei citati Progetti utili alla Collettività (PUC) le altre amministrazioni comunali potranno anch’esse attivare il medesimo servizio.