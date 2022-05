Riceviamo e pubblichiamo la nota del presidente del Consiglio Comunale di Polistena Angelo Borgese, il quale replica ad un nota del consigliere di minoranza Francesco Pisano

Ho letto con non poco stupore e sorpresa, la nota apparsa sulla Vs testata on-line a firma del Capogruppo Consiliare del gruppo Polistena Futura Francesco Pisano; dal titolo “Alla faccia della democrazia”.

Leggo nella nota in questione un’affermazione molto grave quanto destituita da qualsiasi fondamento riguardo i verbali delle sedute consiliari, secondo Pisano “redatti dalla maggioranza a proprio uso e consumo”.

Premesso che nell’ultima seduta del Consiglio Comunale tenutasi lo scorso 26 maggio, nessuno dei Gruppi Consiliari ha richiesto la rettifica dei verbali delle sedute precedenti, quindi già qui siamo dinanzi ad una prima incredibile invenzione.

Debbo forse ritenere che il Capogruppo Pisano facesse riferimento ad una (ed una soltanto) precedente e datata seduta Consiliare in cui ha richiesto la rettifica di parte di un verbale?

Se è così mi sorprende la tardività dell’eccezione sollevata a mezzo stampa ma ribadisco che in quell’occasione la stessa richiesta non è stata accolta poiché non è previsto e non è possibile che un Consigliere Comunale possa richiedere la rettifica di quanto detto da altri.

Questi, come più volte chiarito al consigliere Pisano può solamente rettificare le parti di interventi che lo riguardano, ma non può, e la cosa mi pare ovvia, richiedere la rettifica dei verbali per le parti che riguardano gli interventi di altri Consiglieri, proprio in ragione delle regole democratiche, tanto invocate, di funzionamento del Consiglio Comunale, alle quali tutti ci dobbiamo attenere nel civico consesso.

Nella stessa nota il consigliere Pisano lamenta il divieto di fare “qualsiasi tipo di registrazione”.

Anche tale affermazione è strana e inquietante. A che tipo di registrazione allude il capogruppo Pisano?

Proprio in rispetto ai principi democratici ricordo al consigliere Pisano che la proposta di diretta streaming è stata portata in discussione e votata in Consiglio Comunale. E democraticamente il Consiglio Comunale ha stabilito che per autorizzare la diretta streaming è necessario il consenso unanime di tutto il Consiglio Comunale, a tutela principalmente delle minoranze.

Questa è vera democrazia ed il Consiglio Comunale che mi onoro di rappresentare, grazie a queste regole certe di funzionamento si pregia di essere il luogo istituzionale più elevato di confronto politico contrariamente a quanto Pisano dice a scopo denigratorio.

Il Consiglio Comunale non si presta a forme di spettacolarizzazione che altri vorrebbero con conseguente svalutazione delle sue prerogative che il sottoscritto, quale Presidente, ha il dovere di tutelare proprio per conservarne integri ruoli, valori e funzioni di tutti, Sindaco, Amministratori, Consiglieri Comunali.

Quanto alle mozioni presentate sono state portate tutte all’attenzione del Consiglio salvo quelle ritenute inammissibili, perché attinenti a materie ed atti non di competenza del Consiglio Comunale.

Non mi addentro, da Presidente, nelle questioni che riguardano la dialettica politica ma ho ritenuto doveroso, da parte mia, per il rispetto Vs l’Istituzione che mi onoro di rappresentare e per ristabilire un minimo di verità dei fatti intervenire e chiedere alla Vs stimabile e rispettabile testata un diritto di replica su questi argomenti che così come esposti hanno inevitabilmente gettato un’ombra sul Consiglio Comunale di Polistena che deve essere rimossa.